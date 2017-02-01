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Политика
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В результате провокации врага ранен военнослужащий ВС Азербайджана 01.02.2017 19:41

1 февраля армянские вооруженные подразделения, используя автоматическое оружие и гранатометы, в очередной раз нарушили режим прекращения огня на линии фронта.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, при пресечении провокации врага, в результате обстрела со стороны противника, огнестрельное ранение получил военнослужащий сверхсрочной службы Вооруженных сил Азербайджана – чавуш Исаев Рауф Магомед оглу.

Ему оказана неотложная медицинская помощь. В настоящее время его состояние стабильное, угрозы для жизни нет.

Министерство обороны заявляет, что будут приняты необходимые ответные меры против подобных действий противника.

Р.Д., И.А.

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