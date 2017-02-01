Заявления главы МИД Армении, далекие от дипломатической этики, искажают суть процесса переговоров.

Как сообщает 1news.az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в своем интервью информационному агентству Trend, комментируя заявление Эдварда Налбандяна на вчерашней пресс-конференции, полное лживых обвинений в адрес Азербайджана.

«Его оскорбительные слова, вызывающие чувство отвращения, также носят противоречивый характер. Эти милитаристские и агрессивные заявления предназначены для внутреннего потребления. В этих необоснованных обвинениях и клевете нет и намека на какие-либо позитивные мысли по поводу будущего развития региона и перспектив урегулирования конфликта», - отметил министр.

По его словам, такого рода эмоциональные и деструктивные заявления, далекие от здравого смысла, способствуют умышленному обострению ситуации, созданию напряженного фона и, в конечном итоге, нарушению процесса переговоров.

«Из-за подобной деструктивной позиции и линии поведения политического руководства Армении очень сложно представить возможность обеспечения продолжительного мира в регионе и достижения урегулирования конфликта. Сам армянский народ и международное сообщество должны дать оценку деятельности руководства Армении», - продолжил Э.Мамедъяров.

Во время интервью было отмечено, что глава МИД Армении также искажает суть вопросов, касающихся механизма расследования инцидентов на линии соприкосновения войск, Ереванского офиса ОБСЕ, Александра Лапшина. Кроме того, нарушив встречу в формате «3+2» на уровне министров в рамках Гамбургского заседания ОБСЕ, Э.Налбандян сейчас утверждает, что проводил встречу с сопредседателями в Гамбурге.

«Обоснованная позиция Азербайджана по поводу механизма расследования инцидентов, Ереванского офиса ОБСЕ, Александра Лапшина не раз доводилась до сведения международной общественности», - отметил глава МИД Азербайджана, касаясь вышеуказанных вопросов.

По его словам, Армения намеренно пытается превратить все это в предмет политических спекуляций.

«Представление главой МИД Армении ужина в связи с проводами бывшего сопредседателя от США Джеймса Уорлика в рамках заседания министров ОБСЕ в Гамбурге в качестве встречи является пределом абсурда. Скорее всего, этим глава МИД Армении пытается показать свою конструктивную позицию. Выводы делайте сами», - резюмировал глава МИД Азербайджана.

Р.Д., И.А.