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Политика

Ученый совет Института истории НАНА протестует против преследования узбекского историка и публициста на его родине 01.02.2017 18:44

Ученый совет Института истории Национальной Академии наук Азербайджана в связи с судебным преследованием узбекского историка и публициста, почетного доктора института Шухрата Саламова (Барласа) на своем сегодняшнем заседании принял заявление.

В тексте заявления, распространенном отделом по связям с общественностью Института истории НАНА, говорится:

«Ученый совет Института истории НАНА выражает крайнее возмущение в связи с судебным преследованием узбекского историка и публициста, почетного доктора института Шухрата Саламова (Барласа), автора книг «Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки от Ферганы до Карабаха» (Ташкент, 2015) и «Карабах: война идей. Национализм. Терроризм. Геноцид» (Тбилиси, 2016).

Шухрат Саламов исследует в своих книгах совершенные в XIX-XX веках преступления армянских националистов против тюрко-мусульманского населения Кавказа и Центральной Азии. В частности, осуществленный при активном участии армянской партии «Дашнакцутюн» геноцид азербайджанского и узбекского народов, а также непрекращающуюся по сей день агрессию Армении против Азербайджана, следствием которой стали оккупация азербайджанских территорий, геноцид жителей города Ходжалы и других населенных пунктов на оккупированных территориях, этнические чистки против азербайджанского народа. Работы Шухрата Саламова, безусловно, содействуют разоблачению преступлений армянских агрессоров, вносят свой посильный вклад во всеобщее дело предотвращения в будущем преступлений геноцида, борьбы против любых форм и проявлений терроризма.

Судя по сообщениям СМИ, в отношении Шухрата Саламова на его родине, в Узбекистане, выдвигается уголовное обвинение в разжигании межнациональной вражды (более того, поступают даже сведения о планах физического уничтожения Шухрата Саламова). Однако, справедливо ли в правовом, научном и моральном отношениях называть «разжиганием межнациональной вражды» раскрытие правды о реальных исторических событиях, исследование террористической деятельности партии «Дашнакцутюн» и других организаций армянского фашизма? Именно по вине этих сил в ХХ веке погибли сотни тысяч безвинных азербайджанцев, турок, узбеков, представителей других тюрко-мусульманских народов, жизни которых были принесены на алтарь человеконенавистнической идеологии «великоармянства». Деятельность этих преступных сил и раскрывает на страницах своих трудов честный и принципиальный исследователь, достойный сын братского узбекского народа Шухрат Саламов. Поэтому выдвигаемые против него обвинения следует считать ничем иным, как попранием исторической правды, угодничеством перед армянским фашизмом.

Шухрат Саламов не разжигает огонь межнациональной вражды, ибо он не уравнивает понятия «армянский фашизм» и «армянский терроризм» с армянским народом. Объективная историческая наука, на стезе которой трудится Шухрат Саламов, расценивает роль в истории таких печально известных деятелей как Степан Шаумян, Татевос Амирян, Степан Лалаян, Амазасп Срванцтян, Андраник Озанян и других в качестве преступной не потому, что они были армянами по национальности, а потому что вершили геноцид, массовое истребление людей по этноконфессиональному признаку, только за их принадлежность к азербайджанскому и другим тюрко-мусульманским народам.

Ученые Института истории НАНА решительно осуждают судебное преследование своего коллеги, почетного доктора института Шухрата Саламова, основанное на несостоятельных в научном отношении заявлениях так называемого «академика» Рустамжона Абдуллаева, покровительствующих ему дашнаков и прочих сил армянского фашизма. Вместе с тем мы выражаем надежду на то, что общественность и соответствующие властные инстанции братского Узбекистана примут все необходимые меры для пресечения чинимой в отношении Шухрата Саламова вопиющей несправедливости».

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Ученый совет Института истории НАНА протестует против преследования узбекского историка и публициста на его родине
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