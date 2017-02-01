Главы МИД Азербайджана и Армении, возможно, встретятся в Мюнхене

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы организовать совместную встречу глав МИД Армении и Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта на полях конференции по безопасности в Мюнхене в середине февраля.

Об этом, как передает 1news.az, сообщил ТАСС посол по особым поручениям, сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ договорились провести в середине февраля раздельные консультации с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Если министры проявят заинтересованность, то мы организуем их совместную встречу», - сказал он.

«Кроме того, в соответствии с договоренностями, достигнутыми прошлым летом в Санкт-Петербурге, продолжается работа по нагорно-карабахскому урегулированию в формате Россия - Азербайджан - Армения. Недавно карабахская тема обсуждалась Сергеем Лавровым с Эдвардом Налбандяном, а затем с Эльмаром Мамедъяровым. По мере того, как будут созданы необходимые условия, появится возможность и для проведения трехсторонней встречи», - отметил дипломат.

Ялчин Алиев, Г.Р.