По вечерам на наши телефоны из-за рубежа поступают неизвестные звонки - Сиявуш Новрузов

По вечерам из-за рубежа поступают неизвестные звонки на наши телефоны.

Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 1 февраля, на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан», председатель парламентского комитета по вопросам общественных объединений и религиозных структур Сиявуш Новрузов.

«В связи с информационной безопасностью необходимо провести расследование. Зияфета Аскерова как председателя комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией просим расследовать данный вопрос», - сказал он.

Депутат также указал, что до сих пор некоторые политические партии не представляют свои отчеты в Центральную избирательную комиссию.

«Необходимо принять меры в связи с политическими партиями, не представляющими отчеты, и внести поправки в законодательство», - сказал он.

С.Новрузов также указал, что не согласен с озвучиваемыми мнениями о том, что парламент не работает.

«Мы принимаем законы. Что еще должны делать? Таскать дрова? Или же некоторые говорят, что должна поменяться команда Президента. Хочу сказать, что в результате деятельности именно этой команды Азербайджан достиг такого развития. Некоторые забывают, что мы - президентская, а не парламентская республика», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.