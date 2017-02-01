Премьер-министр Грузии провел ознакомительную встречу с послом Азербайджана

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с новоназначенным послом Азербайджана Дурсуном Гасановым и обсудил с ним приоритетные направления сотрудничества, сообщает 1news.az со ссылкой на Грузия-Онлайн.

«На встрече собеседники обсудили основные вопросы партнерских отношений между двумя странами и перспективы углубления сотрудничества», - говорится в сообщении.

Георгий Квирикашвили пожелал азербайджанскому дипломату успехов в дальнейшей деятельности и выразил надежду, что традиционное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном еще больше углубится.

Ялчин Алиев, Г.Р.