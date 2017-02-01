В парламенте выступили за определение правового статуса интернет-медиа

Необходимо определить правовой статус интернет-медиа с целью регулирования их деятельности.

Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 1 февраля, на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат, председатель Совета печати Афлатун Амашов.

По его словам, есть граждане, которые покупают домены и хостинги и пишут на открытых ими сайтах все, что хотят.

«Данный вопрос требует общественного обсуждения», - сказал он, указав, что его решение позволит не допускать оскорбления чести и достоинства граждан.

А.Амашов также указал на необходимость оказания финансовой помощи интернет-медиа.

Эльшан Рустамов, Г.Р.