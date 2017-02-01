Решение США о запрете на въезд гражданам ряда мусульманских стран усилит исламофобию во всем мире - Гудрат Гасангулиев

В США на днях было принято решение о запрете на въезд гражданам семи мусульманских стран. Мы, как политическая партия, должны выразить протест против этого.

Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 1 февраля, на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Гудрат Гасангулиев.

По его словам, подобное решение президента США Дональда Трампа создаст условия для развития исламофобии во всем мире.

«Этот год в Азербайджане объявлен Годом исламской солидарности. Подобное решение США, представляющих себя во всем мире защитником демократии, вызывает стыд», - сказал он.

Напомним, что президент Д.Трамп недавно подписал указ, запрещающий гражданам семи мусульманских стран въезд в США. Данный указ вызвал бурю негодования в социальных сетях, люди начали собираться в аэропортах, чтобы опротестовать данное решение.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.