Будет проведена встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом во вторник, 31 января, заявил на пресс-конференции в Баку глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Встреча должна пройти 17-19 февраля. Я дал согласие на эту встречу», - сказал он.

Отвечая на вопрос о невозвращении тела азербайджанского военнослужащего армянской стороной, глава МИД АР указал, что обсуждал данный вопрос с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Уверен, что этот вопрос будет решен», - сказал он, назвав подобные действия армянской стороны антигуманными.

Эльшан Рустамов, Г.Р.