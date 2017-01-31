31 января состоялась встреча посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу с министром внутренних дел РФ, генералом полиции Владимиром Колокольцевым.

Как сообщили в пресс-службе посольства, на встрече были обсуждены вопросы миграционной политики и ряд других вопросов двустороннего характера между министерствами внутренних дел двух стран.

Посол Полад Бюльбюльоглу передал Владимиру Колокольцеву приветствие министра внутренних дел Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова и отметил, что глава МВД Азербайджана, будучи дуайеном Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств (СМВД), играет значительную роль в организации работы СМВД.

Глава российского ведомства подчеркнул, что правоохранительными органами России и Азербайджана проводится активная совместная работа в рамках Совета руководителей миграционных органов СНГ и Совместной комиссии государств–участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

Посол сообщил, что тесные дружеские гуманитарные и экономические связи между Азербайджаном и Россией способствуют достаточно интенсивному передвижению граждан двух стран. Между Москвой и Баку ежедневно осуществляются семь авиарейсов, также работает железнодорожное и автобусное сообщения. И здесь вопрос применения миграционного законодательства приобретает особую значимость и диктует необходимость оперативного реагирования на все поступающие обращения, особенно имеющие гуманитарный аспект.

Учитывая нынешнюю ситуацию в регионе, общую российско-азербайджанскую границу, проходящую по территории Республики Дагестан, посол подчеркнул важность тесного сотрудничества и взаимодействия в борьбе с преступностью для обеспечения стабильности.

Обсуждая недавнюю встречу президентов Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран, собеседники подчеркнули важность обеспечения безопасности транзита грузов через наши страны, облегчения миграционного законодательства и увеличения сроков пребывания на территории России для водителей большегрузных автомобилей.

Посол также отметил, что официальный визит главы МВД России в Азербайджан в начале декабря 2016 года, во время которого он был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также обсудил со своим азербайджанским коллегой текущие вопросы, внес значительный вклад в развитие оперативного сотрудничества между МВД Азербайджана и России.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем взаимопонимания и возможностью решать возникающие вопросы в оперативном порядке.

В заключение встречи Полад Бюльбюльоглу поблагодарил Владимира Колокольцева за теплый прием и содержательную беседу.

На встрече присутствовали начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник полиции Ольга Кириллова и заместитель директора Бюро по организации борьбы с организованной преступностью от МВД Азербайджана, генерал-майор полиции Акпер Юсифов.

АЗЕРТАДЖ