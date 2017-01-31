31 января заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, председатель Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи Али Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой директором Европейского бюро Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Винсентом Кошетелем.

Как сообщили в пресс-службе комитета, на встрече, прошедшей в атмосфере обмена мнениями, было подчеркнуто, что связи между правительством Азербайджана и Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев построены на хороших основах, наглядным свидетельством этого является избрание нашей страны членом Исполнительного комитета ВКБ ООН. Было отмечено, что Азербайджанское государство проделало большую работу по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев в стране. Все это всегда высоко оценивается как верховным комиссаром ВКБ ООН, так и другими официальными лицами, приводится в качестве примера для стран, сталкивающихся со схожими проблемами.

Заместитель премьер-министра Али Гасанов отметил, что руководство ВКБ ООН всегда с вниманием относится к беженцам и вынужденным переселенцам в Азербайджане, коснулся визитов в нашу страну бывших верховных комиссаров Садако Огаты и Антонио Гутерреша, их непосредственного знакомства с положением вынужденных переселенцев в палаточных лагерях и на других территориях. Подчеркнув, что благодаря успешной внешней политике Президента Ильхама Алиева связи между правительством Азербайджана и ВКБ ООН развиваются, председатель комитета выразил надежду на то, что это продолжится и после возвращения вынужденных переселенцев в родные края.

На встрече было подчеркнуто, что главная цель создания начавшего действовать недавно регионального представительства ВКБ ООН заключается в поддержке деятельности местных представительств, отмечалось, что ВКБ ООН и сегодня является одной из организаций, представляющих важное значение для Азербайджана. Отмечалось, что с начала деятельности в нашей стране представительство этой структуры оказывало постоянную и прозрачную помощь в реализации различных проектов, направленных на решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев. И сегодня есть потребность в этой организации для восстановления трудовых навыков вынужденных переселенцев, подготовки реабилитационных и других технических программ.

Говоря об успехах, достигнутых в результате успешной политики Президента Ильхама Алиева, принимаемых государством мерах по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев в нашей стране, особом значении, придаваемом Азербайджанским государством двустороннему сотрудничеству со всеми странами и международными организациями, заместитель премьер-министра Али Гасанов подчеркнул, что, несмотря на переживаемый в мире экономический кризис, наша страна входит в число стремительно развивающихся стран. Цель заключается во вхождении в число развитых стран.

На встрече было отмечено, что сегодня единственной нерешенной проблемой нашей страны является армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт и возникшая в результате этого конфликта проблема беженцев и вынужденных переселенцев. В нашей стране созданы все необходимые условия для беженцев и вынужденных переселенцев, однако единственным желанием этих людей является возвращение на родные земли.

Подробно проинформировав об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и его истории, Али Гасанов сказал, что Минская группа ОБСЕ, которой поручена посредническая миссия в урегулировании конфликта, не может добиться никакого продвижения. Армения до сих пор не выполнила требования решений и резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, Организацией исламского сотрудничества, на эту страну-оккупанта не оказывается никакого давления. Это – самая большая несправедливость и нарушение норм международного права. У нас возникает такое впечатление, что международное право не действует, и это используется государствами, влияющими на международные отношения в мире.

«Сегодня в мире много проблем. Однако самой болезненной из них является проблема беженцев и вынужденных переселенцев. Сильные государства ведут борьбу за приобретение новых территорий, завоевание природных ресурсов и разделение мировой географии. А в результате страдают малые народы. С одной стороны говорят о защите прав человека, с другой - ежедневно в мире погибают тысячи людей»,- сказал Али Гасанов.

Заместитель премьер-министра отметил, что сегодня Европа с населением в 550 миллионов человек беспомощна перед миллионом мигрантов. Права этих людей ежедневно нарушаются. Сегодня страны, упрекающие нас в нарушении прав человека, должны знать, что в начале 1990-х годов в нашей стране был 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев. Великий лидер Гейдар Алиев создал успешный механизм управления, была заложена основа управления этой проблемой из единого центра, в этой сфере не возникло ни одного конфликта, и сегодня Президент Ильхам Алиев проводит важную работу по решению этой проблемы. Посещающие нашу страну руководители влиятельных международных организаций приводят в пример всему миру достижения, завоеванные нашей страной в этой сфере благодаря деятельности Президента Азербайджана.

Директор Европейского бюро Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Винсент Кошетель поблагодарил за подробную информацию, сообщил, что Верховный комиссар ООН по беженцам Филиппо Гранди намерен посетить нашу страну.

Отметив, что осведомлен об указах и распоряжениях, подписанных Президентом Ильхамом Алиевым в последние дни в связи с вынужденными переселенцами, и поддерживает их, Винсент Кошетель сообщил о желании ВКБ ООН принять непосредственное участие в процессе возвращения жителей села Джоджуг Мерджанлы и поделиться опытом в этой сфере. Они также хотят принять непосредственное участие в переписи населения в 2019 году.

Говоря о значении подписанного Президентом Азербайджана Указа «Об установлении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц», Али Гасанов отметил, что это направлено на социальную защиту вынужденных переселенцев и полное обеспечение прозрачности в данной сфере.

Подробно проинформировав о Распоряжении, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым в связи с восстановлением освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы, Али Гасанов сказал, что село Джоджуг Мерджанлы было освобождено от оккупации в 1994 году в ходе успешной Горадизской операции, проведенной под руководством Верховного главнокомандующего великого лидера Гейдара Алиева. Однако данная территория находилась под обстрелом врага. После освобождения высоты Лелетепе в ходе проведенной в апреле прошлого года успешной апрельской операции по пресечению армянской провокации на этих территориях были созданы абсолютно безопасные условия для жизни. На основании Распоряжения, подписанного главой государства, на первом этапе в скором времени начнется строительство нового поселка, здания для школы. «Уверен, что мы восстановим село Джоджуг Мерджанлы за короткий срок. Сейчас там проводится работа по очистке и разминированию. Поступило до 200 заявлений от жителей, желающих возвратиться в родные края, их количество с каждым днем растет. Таким образом, реализация Программы великого возвращения начинается с Джоджуг Мерджанлы»,- сказал заместитель премьер-министра.

Али Гасанов также отметил, что согласно поручению Президента Ильхама Алиева на днях будет организовано посещение данной территории послами и представителями всех международных организаций в нашей стране, и они еще раз на месте ознакомятся со злодеяниями армян.

Новоназначенный Региональный представитель ВКБ ООН по Южному Кавказу (Азербайджану, Армении и Грузии) Йоханнес ван дер Клаув отметил на встрече, что наша страна имеет богатую историю и культуру. Он также подчеркнул важность обмена опытом, накопленным двумя сторонами, в условиях взаимного сотрудничества.

Заместитель премьер-министра отметил важность сотрудничества Главного штаба ВКБ ООН с постоянным представительством Азербайджана в Женеве, выразил уверенность, что это будет полезным для обеих сторон.

Гости встретились с вынужденными переселенцами, размещенными на территории поселка Масазыр Абшеронского района, ознакомились с созданными для них условиями.

АЗЕРТАДЖ