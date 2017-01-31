USD1.9165
EUR2.0500
RUB0.0320
Brent52.41
WTI55.14
Золото1 201.56
S&P 500 Index2 280.90
Nikkei 22519 095.34
Политика

Продажа «Искандера» Армении была обусловлена не фактором Азербайджана, а ситуацией на Ближнем Востоке - Российский политолог 31.01.2017 10:13

«Искандеры» еще с 2014 года находились в Армении в неконкретизированном статусе. Просто недавно был конкретизирован их статус и они перешли под управление ВС Армении.

Об этом заявил армянским СМИ руководитель отдела политических прогнозов центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Московского государственного университета, российский политолог Александр Караваев.

По его словам, продажа «Искандера» Армении была обусловлена не фактором Азербайджана, а ситуацией на Ближнем Востоке, отношениями между Россией и Турцией.

«Тенденция военного сотрудничества Азербайджан-Россия и Армения-Россия продвигается по разным направлениям. Москва продает Баку только боеприпасы, а армяно-российское военное сотрудничество более комплексное – военная поддержка, формирование совместных групп и прочее.

И не думаю, что в результате двух разных политик может обостриться ситуация, а напряженность увеличиться. Иной вопрос в том, есть ли механизмы, которые возмещают тот или иной шаг, чтобы политика сторон – модернизировать армию – не привела к войне, чтобы это осталось только на уровне действий по развитию армии», - указал он.

Читайте по теме:

Эксперты: Баку есть чем ответить на армянские «Искандеры» - ФОТО - ВИДЕО

Генерал Айдемиров: «Армянские «Искандеры» будут уничтожены на стартовой площадке еще до запуска ракет» 

По мнению эксперта, то, что между Россией и Азербайджаном, несмотря на апрельские события, продолжится сотрудничество вокруг вооружения, было понятно еще летом, когда премьер-министр Медведев посетил Баку, а до этого визит в Баку совершил вице-премьер-министр Рогозин.

«Но еще не ясно, что подразумевают новые документы. Они, к примеру, могут касаться модернизации старой военной техники, ремонта уже купленной военной техники, строительства ремонтной базы на территории Азербайджана», - сказал он.

А.А.

256количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
53-летняя звезда сериала «Кёсем Султан» шокировала «голым» платьем, схожим с нарядом Ирины Шейк – ФОТОВ Узбекистане в ТРЦ мать уронила ребенка с эскалатора, малыш умер – ВИДЕОЖенщину из Ирана сняли с самолета из-за решения Дональда Трампа - ФОТОInstagram подтвердил подлинность страницы Сафуры Алиевой – ФОТОНигяр Джамал поделилась в сети снимком ставшей в третий раз мамой Айсель Адыгезалзаде – ФОТОЭштон Катчер раскритиковал Дональда Трампа за его политику против мусульман – ВИДЕОИванку Трамп осудили за платье стоимостью 5 000 долларов в разгар протестов против миграционной политики ее отца – ФОТОСотрудник полиции: «В магазине закончилась соль, иначе я бы продолжил посыпать дороги» - ВИДЕОЗвезда сериала «Vatanım Sensin» подверглась травле в социальных сетях – ФОТОМашаллах Ахмедов взят под арест в зале суда

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 января11:40 Управлении образования: Съемка передачи «Yoxlama» в школе №171 была незаконной11:36 Резко снижена скорость движения на загородных трассах Баку11:32 Рейналдо дебютировал за «Аданаспор»11:28 «На 50 оттенков темнее»: скандальные кадры, саундтрек и взгляд изнутри – ФОТО – ВИДЕО11:18 В сети представлен финальный сказочный трейлер фильма «Красавица и чудовище» - ВИДЕО11:12 Turkish Airlines объявляет о специальной акции на рейсы из Баку, Гянджи и Нахчывана в Стамбул и обратно11:00 Правозащитники США собрали рекордную сумму на борьбу с указами Трампа10:53 У 52-летней Моники Беллуччи новый роман – ФОТО10:45 На Дональда Трампа подали в суд из-за указа по мигрантам10:39 Вышел в отставку замначальника одного из управлений полиции Баку10:33 Азербайджан может обеспечить прикаспийские страны современными судами10:25 Из-за снега изменен скоростной режим на некоторых дорогах Баку - ФОТО10:17 Дорожная полиция о последней ситуации на заснеженных дорогах Баку10:13 Продажа «Искандера» Армении была обусловлена не фактором Азербайджана, а ситуацией на Ближнем Востоке - Российский политолог10:07 «Sarı gəlin»: тандем азербайджанского пианиста и мировых джазовых музыкантов – ВИДЕО