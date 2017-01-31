«Искандеры» еще с 2014 года находились в Армении в неконкретизированном статусе. Просто недавно был конкретизирован их статус и они перешли под управление ВС Армении.

Об этом заявил армянским СМИ руководитель отдела политических прогнозов центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Московского государственного университета, российский политолог Александр Караваев.

По его словам, продажа «Искандера» Армении была обусловлена не фактором Азербайджана, а ситуацией на Ближнем Востоке, отношениями между Россией и Турцией.

«Тенденция военного сотрудничества Азербайджан-Россия и Армения-Россия продвигается по разным направлениям. Москва продает Баку только боеприпасы, а армяно-российское военное сотрудничество более комплексное – военная поддержка, формирование совместных групп и прочее.

И не думаю, что в результате двух разных политик может обостриться ситуация, а напряженность увеличиться. Иной вопрос в том, есть ли механизмы, которые возмещают тот или иной шаг, чтобы политика сторон – модернизировать армию – не привела к войне, чтобы это осталось только на уровне действий по развитию армии», - указал он.

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По мнению эксперта, то, что между Россией и Азербайджаном, несмотря на апрельские события, продолжится сотрудничество вокруг вооружения, было понятно еще летом, когда премьер-министр Медведев посетил Баку, а до этого визит в Баку совершил вице-премьер-министр Рогозин.

«Но еще не ясно, что подразумевают новые документы. Они, к примеру, могут касаться модернизации старой военной техники, ремонта уже купленной военной техники, строительства ремонтной базы на территории Азербайджана», - сказал он.

А.А.