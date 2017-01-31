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Политика

ВС Армении из крупнокалиберных пулеметов нарушили режим прекращения огня 31.01.2017 09:57

Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 8 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций в селах Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Гызылгаджилы Газахского района, Агбулаг и Коханеби Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Сарыджалы Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Джебраильского района.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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