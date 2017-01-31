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Политика

Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Катара - ФОТО 31.01.2017 20:23

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бин Абдурахманом Аль-Тани, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече был обсужден текущий уровень двусторонних отношений государств, рассматривались вопросы, стоящие на повестке дня, и перспективы развития сотрудничества по различным сферам.

Министры подчеркнули важность продолжения совместных усилий для дальнейшего укрепления связей между Азербайджаном и Катаром, в том числе для расширения контрактно-правовой базы между государствами.

Было отмечено, что официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Катар в ноябре 2004 года стал точкой отсчета качественно нового этапа в истории двусторонних отношений.

Также вклад в двусторонние отношения внес официальный визит в Азербайджан эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани в марте 2016 года.

Министры с удовлетворением отметили, что между Азербайджаном и Катаром существуют традиционные дружеские отношения, опирающиеся на взаимное понимание и диалог, что наши страны сформировали плодотворное сотрудничество в рамках ООН, ОИС, Движения неприсоединения и других международных организаций.

Проинформировав собеседника о крупномасштабных транспортных и энергетических проектах, осуществляемых при участии Азербайджана, в том числе о таких проектах, как Север-Юг, Баку-Тбилиси-Карс, TANAP и TAP, Э.Мамедъяров отметил, что они могут быть полезными для стран Залива.

Он также предложил рассмотреть возможности осуществления Азербайджаном и Катаром совместных проектов и инвестиций в третьих странах.

В свою очередь, отметив, что данное предложение вполне приемлемо, глава МИД Катара сказал, что они заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сельскохозяйственной и туристической сферах.

Министры выразили уверенность в том, что деятельность совместной межгосударственной комиссии между Азербайджаном и Катаром внесет вклад в развитие торгово-экономических связей между государствами.

Э.Мамедъяров отметил, что созданы все условия для инвестиционной деятельности  катарских  предпринимателей в Азербайджане.

По его словам, есть благоприятные возможности для осуществления совместных проектов и сотрудничества в сфере фармацевтики, нефти и газа, химической промышленности, обработки сельскохозяйственных продуктов, создания агропарков, информационных технологий, текстиля, производства строительных материалов, туризма и других областях.

Глава МИД Катара подчеркнул важность увеличения числа прямых полетов между двумя странами и отметил, что это положительно отразится на числе катарских туристов, посещающих Азербайджан.

Э.Мамедъяров также выразил благодарность катарской стороне за поддержку территориальной целостности, суверенитета Азербайджана и справедливой позиции нашей страны в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Напомнив о соответствующих резолюциях СБ ООН по данному конфликту, глава МИД Азербайджана подчеркнул важность требований по их исполнению.

Проинформировав собеседника о том, что Президент Азербайджана подписал распоряжение об объявлении 2017 года в стране «Годом исламской солидарности», и «Исламских играх солидарности», которые пройдут в Азербайджане в этом году, Э.Мамедъяров выразил надежду на то, что катарские спортсмены успешно выступят на этих играх.

На встрече также была подчеркнута важность укрепления культурных связей между двумя государствами, повышения контактов между народами, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Д., И.А.

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