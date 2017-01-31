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Политика

Началось разминирование села Джоджуг Мерджанлы 31.01.2017 17:40

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) начали разминирование села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района республики.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, на первом этапе очищаются от мин и неразорвавшихся боеприпасов въезды в село.

«Далее будут разминированы территории для строительства жилых домов и объектов, а также пахотные и сельскохозяйственные земли», - заявила С.Саркарова и подчеркнула, что в целом работы по разминированию охватят около 280 гектаров земель.

Отметим, что в рамках работ по восстановлению села Джоджуг Мерджанлы, освобожденного от армянской оккупации, для строительства 50 индивидуальных жилых домов, здания школы и соответствующей структуры, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально будут выделены 4 млн манатов. 

Тимур Рзаев, Э.Т.

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