22-27 апреля Институт истории Национальной Академии наук Азербайджана совместно с Центром исследований Ататюрка Турецкой Республики и Исполнительной властью города Лянкяран проведет в Лянкяране IV Международную научную конференцию на тему «Геноцид тюрко-мусульманских народов в ХХ веке».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Института истории НАНА, доклады будут заслушаны в следующих секциях.

I. Геноцид азербайджанского народа в ХХ веке – 1) Массовые погромы азербайджанского народа в 1905-1906 годах; 2) Геноцид азер­бай­джанского народа в 1917-1920 годах; 3) Депортация азербайджанцев со своих исторических земель – территории Армянской ССР в 1948-1953 годах; 4) Завершение депортации азербайджанцев со своих исторических земель – территории Республики Армении в 1988-1991 годах; 5) Оккупация азербайджанских земель Арменией, геноцид и этнические чистки против азербайджанцев в 1991-1994 годах;

II. Геноцид тюрко-мусульманского населения Восточной Анатолии, регионов Урмии, Салмаса, Хоя в 1914-1920 годах.

III. Геноцид и депортации народов Кавказа, Поволжья и Центральной Азии в ХХ веке.

Материалы конференции будут опубликованы и розданы ее участникам.

Статьи должны быть отправлены в Организационный комитет не позже 1 марта.

Объем статей не должен превышать 8-10 страниц. Электронный вариант статей следует отправлять по адресам: [email protected], [email protected], natigmamedzade@yandex.com.

Текст должен быть набран в Word 2007-2010, шрифт Times New Roman, 14, интервал 1.5, поля: левое - 3 см, правое - 1см, верхнее и нижнее - 2 см. Над названием статей вверху необходимо справа указать имя и фамилию автора, снизу – название представляемой им организации, учреждения и города, научную степень и научное звание автора.

Приезд зарубежных участников осуществляется за счет командирующей стороны. Расходы за проживание и питание берет на себя принимающая сторона.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в Оргкомитет:

Главное здание НАНА, VI этаж, Институт истории. Тел.: +994 12 539 36 15; +994 12 539 36 19, Моб.: +994 50 327 41 64; +994 50 614 54 23.

Эльшан Рустамов, Г.Р.