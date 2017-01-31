В настоящее время мы работаем над организацией визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Катар.

Об этом во вторник, 31 января, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бин Абдульрахманом Аль Тани.

По его словам, Азербайджан заинтересован в реализации совместных проектов с Катаром.

«Проекты в сферах сельского хозяйства, энергетики, в строительном секторе имеют важное значение», - сказал он, отметив также большую значимость сотрудничества в сфере инвестиций.

Министр выразил благодарность катарской стороне за поддержку справедливой позиции Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Эльшан Рустамов, Г.Р.