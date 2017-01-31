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Политика

Посредник МГ ОБСЕ: Потери в зоне карабахского конфликта подчеркивают важность переговоров 31.01.2017 14:29

Столкновения в зоне нагорно-карабахского конфликта и потери среди военнослужащих в конце декабря 2016 года еще раз подчеркивают важность переговоров и работы в направлении урегулирования.

Об этом изданию «Новости Армении» заявил временный американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

«Мы продолжаем призывать стороны строжайшим образом соблюдать режим прекращения огня и предпринимать меры по снижению напряженности на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе», - сказал Хогланд.

Напомним, что, как сообщало Минобороны Азербайджана, утром 29 декабря 2016 года разведгруппа ВС Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана, нарвавшись на засаду азербайджанских частей.

В результате боестолкновения пропал без вести азербайджанский военнослужащий Чингиз Гурбанов. Позже выяснилось, что он погиб при пресечении диверсии, и его тело осталось на подконтрольной Армении территории.

Для возвращения тела солдата азербайджанская сторона официально обратилась в азербайджанское представительство Международного Комитета Красного Креста и посредническую Минскую группу ОБСЕ, в том числе и к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспшику. Однако тело солдата до сих пор не возвращено.

С армянской стороны, по данным Минобороны Армении, погибли трое военнослужащих - старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян.

Елена Остапенко, Э.Т.

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