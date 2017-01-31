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Политика

Баку не испытывает оптимизма относительно итогов встречи глав МИД Азербайджана и России 31.01.2017 14:08

«Я не могу сказать, что мы воспринимаем оптимистично итоги переговоров в Москве».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя свой визит в Москву и встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым 24 января.

По его словам, Москва предлагала организовать трехстороннюю встречу на уровне глав МИД Азербайджана, Армении и России по урегулированию карабахского конфликта. Однако встреча не состоялась. 

«Предложение Москвы остается в силе. Азербайджан дал согласие на эту встречу, однако она должна быть результативной. Если эта встреча будет безрезультатной, то встанет вопрос: а продолжаем ли мы мирный процесс или нет?», - сказал он.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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