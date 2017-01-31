Без сомнения, все оккупированные районы будут освобождены и обустроены.

Об этом 31 января заявил на пресс-конференции в Баку глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя вопрос о привлечении международных организаций к восстановлению села Джоджуг Марджанлы.

Министр указал, что в первую очередь восстановлением села будет заниматься азербайджанское правительство, а затем могут быть привлечены и международные организации.

«Это процесс не одного дня. Необходимо представить предложения, привлечь международные организации», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.