Без сомнения, все оккупированные районы будут освобождены и обустроены.
Об этом 31 января заявил на пресс-конференции в Баку глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя вопрос о привлечении международных организаций к восстановлению села Джоджуг Марджанлы.
Министр указал, что в первую очередь восстановлением села будет заниматься азербайджанское правительство, а затем могут быть привлечены и международные организации.
«Это процесс не одного дня. Необходимо представить предложения, привлечь международные организации», - сказал он.
Эльшан Рустамов, Г.Р.