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Политика

На территории Агдере могут начаться строительные работы - Мубариз Ахмедоглу 30.01.2017 11:41

Распоряжение Президента Азербайджана о восстановлении освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района - вопрос, создающий серьезный поворот в деле возвращения в Нагорный Карабах азербайджанцев, изгнанных из своих родных домов в результате карабахской войны, заявляет директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

По его словам, это также является одним из средств невоенной, политико-дипломатической борьбы в направлении освобождения от оккупации Нагорного Карабаха.

«Развитие событий показывает, что Азербайджан через определенный промежуток времени может начать строительно-восстановительные работы и на освобожденных землях, входящих в бывшую Нагорно-Карабахскую Автономную Область (НКАО). Площадь освобожденной от оккупации земли в Агдере, которая входит в административную территорию бывшей НКАО, увеличилась после апрельских боев. Строительные работы на территории Агдере можно начать с этой территории. Это может быть строительство административного здания для азербайджанской общины Нагорного Карабаха и создание инфраструктуры. Могут быть построены дома для вынужденных переселенцев из Агдере. Проводимые в этом направлении работы показывают политическую волю Азербайджана в освобождении от оккупации Нагорного Карабаха», - отметил М.Ахмедоглу.

Он напомнил, что Президент Ильхам Алиев на последней встрече с военнослужащими заявил о том, что будут предприняты новые политические шаги.

«Президент Ильхам  Алиев всегда держит свое слово и обещания. И это - один из примеров», - подчеркнул он.

«Кроме того, известно, что в свое время президент Армении Серж Саргсян кичился тем, что превратил Агдам в руины. Признавшийся в этом президент Армении хотел сделать то же самое и с другими территориями Азербайджана. Саргсян, являющийся носителем психологии «разрушения», сегодня превратил в руины и всю Армению. Разваливать и превращать в руины - предназначение Саргсяна. Поэтому не забываем, что во время проведения строительно-восстановительных работ на всех оккупированных территориях, в том числе в Нагорном Карабахе, Саргсян может предпринять провокации для того, чтобы помешать этому. В случае, если Саргсян предпримет такой шаг, Азербайджан освободит еще больше земель, и даже те, кто выступает против военного пути решения нагорно-карабахского конфликта, поймут необходимость проведения Азербайджаном широкомасштабной войны», - убежден М.Ахмедоглу.

Ялчин Алиев

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