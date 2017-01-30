30 января состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Молдове, Павел Филип отметил хорошие отношения между двумя странами, достигнутые в течении 25 лет дипломатических отношений. В то же время, глава правительства Республики Молдова подчеркнул, что власти Молдовы открыты для взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном. Он отметил, что возможности активизации двустороннего диалога и наращивание объемов торговли также были обсуждены в ходе его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Бишкеке осенью прошлого года. Премьер-министр проинформировал посла об экономических реформах и мерах, проводимых правительством, направленных на оздоровление экономики и бизнес среды Республики Молдова.

Посол Гудси Османов отметил, что отношения между Азербайджаном и Молдовой носят дружественный и партнерский характер. Посол рассказал, что по результатам встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Павла Филипа в Бишкеке в сентябре 2016 года, по поручению руководства Азербайджана в первом полугодии 2017 года готовится проведение заседания межправительственной комиссии между Азербайджаном и Молдовой. Дипломат отметил, что в рамках мероприятия предлагается проведение бизнес форума с участием деловых кругов и предпринимателей двух стран. Также посол проинформировал, что 27-28 февраля в Азербайджане состоятся межмидовские консультации двух стран. Посол подчеркнул, что общие задачи выполняются совместно и в тесном контакте с послом Молдовы в Азербайджане Георгием Леуке.

Также посол Гудси Османов отметил, что благоприятные условия для иностранных инвесторов, созданные в результате реформ правительства Молдовы, вызывают интерес и привлекательность у азербайджанских предпринимателей. Касаясь вопроса, армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, посол Азербайджана поблагодарил молдавскую сторону в поддержке справедливой позиции Азербайджана, которая основана и опирается на нормы и принципы международного права. В свою очередь, глава правительства, отметил важность решения территориальных конфликтов мирным путем при рациональном подходе.

Гудси Османов также проинформировал премьер-министра об азербайджанской диаспоре в Республике Молдова, возглавляемой Вугаром Новрузовым, которая активно участвует в общественно-политической жизни страны и поблагодарил главу правительства за условия, созданные в стране для национальных меньшинств.

В завершении, Павел Филип пожелал послу успехов на новой должности и выразил готовность и открытость ко всестороннему сотрудничеству с Азербайджаном.

АПА