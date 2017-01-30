Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, с позиций в селах Айгепар и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Алибейли и Коханеби Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций на безымянных высотах на территории оккупированного Физулинского района.

Эльшан Рустамов, Г.Р.