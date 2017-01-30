Азербайджанская сторона проявила интерес к предложенному Евросоюзом новому соглашению под названием «Приоритеты партнерства».

Об этом журналистам в понедельник сказал генеральный директор Еврокомиссии по делам политики соседства и переговорам о расширении ЕС Кристиан Даниэлсон.

Даниэлсон находится в Баку, где проводит переговоры с азербайджанской стороной по проекту соглашения «Приоритеты партнерства», который представляет своего рода План действий сторон на следующие три года.

«Предложенное нами соглашение – это способ определить основные элементы и цели, над которыми мы бы хотели вместе работать в ближайшем будущем. Мы находимся в процессе определения этих целей, и я уверен, что мы сможем составить этот план действий очень скоро», - сказал он после выступления с лекцией в Университете АДА.

«Азербайджанская сторона проявила интерес к нашему предложению. Уверен, что вскоре мы снова встретимся с азербайджанскими партнерами, чтобы продолжить обсуждения», - добавил он.

В Баку состоялись встречи Кристиана Даниэлсона с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и министром экономики Шахином Мустафаевым.

Переговоры с официальными лицами Азербайджана «по дальнейшему развитию и обогащению отношений» Даниэлсон назвал продуктивными, отметив, что стороны находятся на том этапе, когда «есть возможность углубить отношения». Интерес к этому есть у обеих сторон, уверен он.

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Как ранее отмечалось, новый План действий станет отражением того, что стороны планируют обсудить в рамках согласования нового основополагающего документа о партнерстве и сотрудничестве, переговоры по которому планируется начать уже в феврале.

Этот документ также пропишет план финансового сотрудничества между сторонами, в частности – финансовую поддержку Азербайджану со стороны ЕС в рамках различных программ сотрудничества.

«Приоритеты партнерства» Евросоюз подписывает с теми странами-партнерами, которые не намерены заключать с Брюсселем ассоциативных соглашений. Наряду с Азербайджаном, аналогичный План действий будет предложен двум другим участницам «Восточного партнерства» – Беларуси и Армении.

Елена Остапенко, И.А.