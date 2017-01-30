Политический обозреватель Рашель Авраам (Rachel Avraham) в издании Jerusalem Online рассматривает три факта оккупации в современном мире, которые остаются без внимания международного сообщества, сфокусированного на палестино-израильском и сирийском конфликтах.

Среди конфликтов, оставшихся «за бортом» международного внимания, автор называет оккупацию в 1975 году Королевством Марокко Западной Сахары, захват в 1928 году Ираном исторической области Белуджистан, а также оккупацию азербайджанского региона Нагорного Карабаха Арменией, что стало результатом конфликта, длящегося с 1988 года.

Касательно нагорно-карабахского конфликта автор отмечает, что он унес около 25 тысяч жизней, сделав беженцами и вынужденными переселенцами около миллиона человек. В результате политики этнической чистки, осуществляемой армянской стороной, статус беженца или вынужденного переселенца имеет каждый девятый азербайджанец.

«Ряд резолюций Совета Безопасности ООН поддерживает позицию Азербайджана. Однако, несмотря на то, что этот конфликт угрожает безопасности всего региона Ближнего Востока, внимание международного сообщества к нему крайне невелико», - пишет Рашель Авраам.

Он отмечает, что руководство Азербайджана не раз заявляло об отсутствии каких-либо действий в поддержку выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по Нагорному Карабаху.

«Хотя многие характеризуют нагорно-карабахский конфликт как замороженный, стоит отметить, что он в любой момент может вылиться в полномасштабную конфронтацию, оставаясь наиболее опасным неразрешенным конфликтом на европейском пространстве», - пишет Рашель Авраам.

В подтверждение «взрывоопасности» конфликта автор приводит факт эскалации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в апреле прошлого года. Во время этой «четырехдневной войны», как ее иногда называют, погибли 30 солдат.

«Международное сообщество, однако, по-прежнему не придает этой угрозе большого значения», - пишет Рашель Авраам.

Елена Остапенко, Э.Т.