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Политика

Евросоюз планирует расширить диалог и сотрудничество с Азербайджаном 30.01.2017 17:24

Европейский союз намерен расширить диалог и сотрудничество с Азербайджаном.

Об этом, как сообщает пресс-служба азербайджанского МИД, заявил генеральный директор Еврокомиссии по обсуждениям соседства и расширения Кристиан Даниэльсон на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в понедельник в Баку.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно состояния и перспектив отношений между Азербайджаном и ЕС, участия республики в программе «Восточное партнерство», была подчеркнута важность взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Э.Мамедъяров приветствовал предоставление Советом ЕС мандата Еврокомиссии для ведения переговоров по подготовке соглашения о стратегическом партнерстве с Азербайджаном и выразил уверенность в том, что это соглашение положительно повлияет на всестороннее развитие связей между республикой и Евросоюзом.

Было отмечено, что делегации сторон в скором времени приступят к переговорам по проекту соглашения.

Стороны также обсудили партнерство Азербайджана и ЕС в энергетической сфере и вопросы реализации проектов TAP и TANAP.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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