Стали известны некоторые подробности смерти 29 января военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана Ханали Фаттаева.

В связи со смертью военнослужащего в социальных сетях и некоторых электронных информационных ресурсах указывалось, что он погиб от выстрела противника, однако сегодня Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что военнослужащий погиб в небоевой обстановке, в результате самострела.

«Предварительное расследование показало, что суицид не связан со служебной деятельностью», - отметили в пресс-службе Минобороны.

Как сообщает Qafqazinfo.az, один из знакомых Ханали Фаттаева представил в соцсетях причины, побудившие военнослужащего к самоубийству.

По его словам, военнослужащий покончил с собой потому, что его возлюбленную выдали замуж за другого из-за того, что Х.Фаттаев был из бедной семьи.

«Он мне написал, что девушку не выдали замуж за него, и что ему плохо. Через месяц написал, что ему опять плохо, потому что у нее свадьба, и что он хочет покончить с собой. Я стал звонить ему, написал на почту. Рассердился на него. Сказал, что, сделав это, он совершит грех перед Аллахом. Он проклял свою бедность и вышел из сети», - отметил знакомый скончавшегося военнослужащего.

Знакомый также указал, что через пару месяцев Х.Фаттаев снова написал ему и сказал, что хочет обручиться с другой девушкой, однако не может трудоустроиться. «Я посоветовал ему пойти в армию, сказав, что помогу найти работу», - сказал он.

Следует отметить, что из записей, которые оставлял Х.Фаттаев в социальных сетях, можно сделать вывод, что он находился в тяжелых социальных условиях.

Эльшан Рустамов, Г.Р.