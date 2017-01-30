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Политика

Президент Ильхам Алиев: Те, кто вел против нас грязные кампании, сами сейчас отстранены от политической арены 30.01.2017 15:42

В центре всех наших успехов находится гражданин Азербайджана. Поддержка народа, общественности, конечно же, и усиливает, и воодушевляет нас.

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции, посвященной итогам третьего года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы».

«Мы выполнили все эти работы в не таких уж и легких условиях», - сказал глава государства и подчеркнул, что против нас регулярно проводятся клеветнические, оскорбительные кампании. Но ни одна из них не влияет на нас. Поскольку мы знаем, откуда это исходит, кто стоит за этим, в чем состоит их цель. Поэтому мы идем своим путем, и жизнь сама все расставляет по своим местам. Организаторы этих грязных кампаний против нас сейчас сами отстранены от политической арены. Мир уже лучше знает Азербайджан. Видят, что это независимая и достойная страна. Азербайджанский народ – гордый народ, он никогда не позволит, чтобы кто-то нам диктовал что-либо. Мы всегда сохраняли и сохраняем свое достоинство. Мы должны решить все вопросы, необходимые для того, чтобы и впредь решительно вести нашу страну вперед.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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Президент Ильхам Алиев: Те, кто вел против нас грязные кампании, сами сейчас отстранены от политической арены
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