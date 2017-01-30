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Политика

Президент Ильхам Алиев: Наша цель состоит в том, чтобы гражданин Азербайджана жил еще лучше 30.01.2017 15:25

Целью нашей политики являются усиление нашей страны, укрепление независимости и достижение устойчивого развития. Конечно, наша цель состоит в том, чтобы гражданин Азербайджана жил еще лучше. То есть мы делаем всю эту работу для того, чтобы наш народ жил еще лучше.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции, посвященной итогам третьего года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы».

Глава государства подчеркнул, что решение социальных вопросов предусмотрено во всех программах, перед нами стоят цели повысить зарплаты, пенсии, социальные пособия, адресную социальную помощь и, наряду с этим, создать социальную инфраструктуру.

Коснувшись оказываемой государством помощи бизнес-структурам в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев сказал: «Сейчас многие страны используют наш опыт и указывают нас в качестве примера. Поэтому инфраструктурные проекты и параллельно с ними улучшение бизнес-среды, оказываемое бизнесу внимание и, конечно же, создание социальной инфраструктуры успешно исполняются в рамках единой программы».

Ялчин Алиев, Э.Т.

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