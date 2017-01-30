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Политика

Представитель Еврокомиссии: новое соглашение с Азербайджаном охватит новые сферы 30.01.2017 14:43

В Азербайджан в понедельник прибыла высокопоставленная делегация Евросоюза с целью предложить Азербайджану новое соглашение о сотрудничестве.

Во главе делегации – генеральный директор Еврокомиссии по делам политики соседства и переговорам о расширении ЕС Кристиан Даниэлсон и управляющий директор по делам Европы и Центральной Азии Внешнеполитической службы ЕС (EEAS) Томас Майер-Хартинг.

Речь идет о документе сотрудничества под названием «Приоритеты партнерства», своего рода Плане действий по сотрудничеству Баку и Брюсселя на следующие три года. Подобные документы ЕС планирует предложить тем странам-партнерам, которые не намерены заключать с Брюсселем ассоциативных соглашений.

В комментарии агентству АПА представитель Еврокомиссии Кристиан Даниэлсон отметил, что ЕС ожидает плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в области внешней политики и безопасности. В области торговли европейская сторона надеется достичь соглашения, которое облегчило бы торговлю между двумя сторонами и охватило бы целый ряд секторов.  

«Наша задача облегчается за счет того, что предстоящая работа будет строиться на уже существующем Соглашении о партнерстве и сотрудничестве [между Евросоюзом и Азербайджаном]. Новое соглашение, однако, охватит и новые сферы», - сказал Даниэлсон.

Как долго могут продлиться переговоры по новому соглашению, Даниэлсон не указал, отметив, что это будет зависеть от многих факторов.

Ранее другой европейский дипломат Дирк Шубель, возглавляющий отдел по двусторонним отношениям со странами «Восточного партнерства» в EEAS, отметил в Баку, что соглашение «Приоритеты партнерства» – несложный документ, и переговоры по нему не должны продлиться более года.

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Елена Остапенко, Э.Т.

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