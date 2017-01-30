Эксперт ЦСИ: о парламентских выборах в Армении и их влиянии на карабахское урегулирование

Издание Modern Diplomacy опубликовало статью эксперта по международному праву Центра стратегических исследований Азербайджана Наджибы Мустафаевой о влиянии предстоящих в Армении парламентских выборов на нагорно-карабахское урегулирование.

Публикация начинается с упоминания того, что парламентские выборы в Армении состоятся, предположительно, 2 апреля. Отмечается, что согласно поправкам в конституцию, принятым на референдуме в декабре 2015 года, Армения переходит с полупрезидентской формы правления к парламентской.

«Поправки значительно сокращают власть президента в пользу премьер-министра и парламента. На предстоящих выборах избиратели впервые выберут членов парламента в рамках пересмотренной политической системы», - пишет Наджиба Мустафаева.

Знаменательно то, что выборы пройдут за год до окончания второго президентского срока Сержа Саргсяна и момента перехода Армении к парламентской системе. Национальная Ассамблея, которая будет избрана в апреле, также проведет выборы следующего президента Армении, который будет исполнять формальную почетную роль.

В публикации отмечается, что в преддверии этого события Армения пыталась заморозить переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, сохранив статус-кво вопреки международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН.

«Армения прибегла к своей традиционной провокационной политики признания т.н. «Нагорно-карабахской республики», преследуя целью срыв переговорного процесса», - говорится в статье.

Тем не менее последствия вооруженных столкновений между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами в зоне конфликта в начале апреля 2016 года продемонстрировали, что статус-кво изменился, отмечает автор.

Благодаря успешной контратаке Вооруженных сил Азербайджана на провокации армянских войск некоторые стратегические высоты, которые находились под оккупацией, были освобождены впервые после подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году.

«Четырехдневная война» обновила динамику международных усилий, подчеркнув необходимость подлинного урегулирования конфликта, чтобы предотвратить возобновление полномасштабной войны, пишет Наджиба Мустафаева.

Международные организации и государства мира признают факт принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану и необходимости вывода вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана.

«Эта позиция юридически отражена во многих документах, принятых международными организациями по нагорно-карабахскому конфликту, в первую очередь в резолюциях Совета Безопасности ООН», - говорится в тексте.

Кроме того, 16 июня 2015 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу «Чырагов и другие против Армении», заявив, что нарушение прав заявителей произошло на суверенной территории Азербайджанской Республики. Ответственность за эти нарушения ложится на Республику Армения, которая оккупировала эту часть территории Азербайджана.

«Таким образом, решение ЕСПЧ имеет большую значимость, так как признается факт «эффективного контроля» Армении над оккупированными территориями», - пишет Наджиба Мустафаева.

В решении Суда также говорится о политике этнической чистки в отношении азербайджанского населения, осуществляемой Арменией. Суд заявил о том, что Армения несет ответственность за то положение вещей, которое сохраняется в зоне конфликта по сей день.

Как недавно отметил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, на которого ссылается автор, безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана является требованием международного сообщества.

Оно никоим образом не может быть предметом компромисса, как и не может использоваться в качестве козыря, чтобы связать вопрос вывода войск с решением политических вопросов.

1news.az

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Parliamentary elections in Armenia and its impact on Nagorno-Karabakh conflict