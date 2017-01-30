Депутат Сейма Польши, член правящей партии Права и справедливости Алисия Кацоровска присоединилась к Платформе мира между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает АПА, в заявлении, распространенном Алисией Кацоровска в связи с этим, говорится:

«Столкновение на линии фронта в апреле 2016 года еще раз доказало, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт не является замороженным. Польша, и в целом, ЕС, основываясь на данном факте, должны прилагать все усилия для урегулирования этого конфликта.

Признавая важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, понимая важность обеспечения безопасности армянской и азербайджанской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, еще раз подтверждая уважение и поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и Армении, а также международно-признанным границам обеих стран, осознавая важность исполнения резолюций СБ ООН, а также резолюций и решений других международных организаций, отмечая важность определения конечного статуса Нагорно-Карабахского региона как Нагорно-Карабахской автономной республики в рамках территориальной целостности Азербайджана, признавая право вынужденных переселенцев на безопасное возвращение на свои земли, учитывая опасность, неприемлемость и неустойчивость нынешнего статус-кво, неоднократно отмечаемого на уровне глав государств-членов МГ ОБСЕ, подчеркивая, что освобождение 7 районов вокруг Нагорно-Карабахского региона Азербайджана станет важным началом для достижения устойчивого мира и поэтапного урегулирования конфликта, понимая значимость деятельности МГ ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.

Ссылаясь на обычаи и традиции совместного сосуществования армянского и азербайджанского народов, с сожалением отмечая формирование у подрастающего поколения в обеих странах представлений друг о друге лишь в контексте войны, поддерживая мирное сосуществование народов и урегулирование конфликта, я, Алисия Кацоровска, этим выражаю свою поддержку данной инициативе и подтверждаю свое присоединение к Платформе мира между Арменией и Азербайджаном, призванной внести вклад в урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта».

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А.А.