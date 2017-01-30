Азербайджанские компании заинтересованы в приватизации действующих в Сербии предприятий, особенно в нефтехимическом секторе.

Как передает 1news.az со ссылкой на b92.net, об этом заявил на встрече с министром энергетики и горного дела Сербии Александром Античем посол Азербайджана в этой стране Эльдар Гасанов.

Э.Гасанов вручил А.Античу приглашение министра энергетики Азербайджана Натика Алиева и вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича для участия в работе 3-й сессии Консультативного Совета министров Южного газового коридора, который пройдет в Баку 23 февраля.

Обе стороны констатировали сильное развитие двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами, и выразили готовность создать потенциал для расширения и улучшения экономического сотрудничества, а также увеличения объема инвестиций в экономику Азербайджана и Сербии.

Посол рассказал сербскому министру о текущем состоянии проектов TANAP и TAP.

Ялчин Алиев, Г.Р.