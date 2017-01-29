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Политика

ВС Армении в течение суток 11 раз нарушили режим прекращения огня 29.01.2017 10:36

Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Довех Ноемберянского района, Паравакар Иджеванского района и Айгепар Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли Газахского района, Кохнегышлаг Акстафинского района и Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Физулинского районов.

1news.az

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