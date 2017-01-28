Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 8 раз.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района Армении, были обстреляны наши позиции, находящиеся в селе Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, дислоцированных в селе Айгепар Бердского района, были обстреляны наши позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Джебраильского районов.

АЗЕРТАДЖ