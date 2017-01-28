Парламентскому союзу Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС) и Молодежному форуму ОИС за диалог и сотрудничество поручено проводить совместную деятельность в год 25-летия Ходжалинского геноцида.

В связи с этим на 12-ой конференции ПС ОИС, прошедшей в столице Мали в Бамако, была принята резолюция под названием «Сотрудничество между ПС ОИС и Молодежным форумом ОИС».

Как передали из стамбульского офиса Форума, вчера вечером в Бамако завершила свою работу 12-я конференция ПС ОИС, на которой представителями парламентов 54 стран единогласно был принята резолюция, где выражается поддержка международной информационной кампании «Справедливость Ходжалы», инициатором которой является Лейла Алиева, генеральный координатор Молодежного форума ОИС за межкультурный диалог. В документе Ходжалинская трагедия признана «геноцидом и преступлением против человечности». Документ призывает привлечь участников этого преступления к уголовной ответственности.

Эльшад Искандаров, председатель делегации Молодежного форума, принявший участие в работе конференции, отмечая важность документа, в своем интервью агентству «Анадолу» сказал следующее: «Этот авторитетный Парламентский союз, приняв данную резолюцию и дав высокую оценку кампании «Справедливость Ходжалы», инициатором которой является Лейла Алиева, генеральный координатор Молодежного форума ОИС за межкультурный диалог, призвал парламенты 54 стран тесно сотрудничать с ПС ОИС и Молодежным форумом ОИС в проведении серьезных политико-правовых мероприятий в этом году, в год 25-летия Ходжалинского геноцида. Принятие этого документа показывает, что, несмотря на то что со дня трагедии прошло 25 лет, Ходжалинский геноцид продолжает быть раной, оставившей след в душе людей всего мира. Мировое сообщество решительно выступает за привлечение организаторов геноцида к ответственности. Это решение также является серьезным ударом со стороны ПС ОИС, объединяющего одну четверть парламентов мира против армянского лобби, которое хочет навязать т.н. «армянский геноцид» мировому сообществу».

Э.Искандаров также выразил свою благодарность депутату Говхар Бахшалиевой, представителю Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в ПС ОИС, делегации парламента Турции и секретариату ПС ОИС.

Следует отметить, что Международная информационная кампания «Справедливость Ходжалы» инициирована Лейлой Алиевой, вице-президентом Фонда Гейдара Алиева и генеральным координатором по Межкультурному диалогу Молодежного форума ОИС за диалог и сотрудничество. В настоящее время кампания, направленная на достижение политико-правовой и моральной оценки трагедии со стороны мирового сообщества, реализуется сотнями активистов в более чем 50 странах мира. В результате деятельности кампании ряд парламентов мира, а также Совет МИД ОИС и ПС ОИС признали Ходжалинскую трагедию геноцидом и преступлением против человечности.