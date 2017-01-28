«Население Азербайджана ежегодно растет в среднем на 1,3%, и на данный момент достигло 10 млн. человек».

Как заявил вице-премьер, заместитель председателя Партии Ени Азербайджан Али Ахмедов в ходе своего выступления на мероприятии Молодежного объединения ПЕА, посвященном итогам прошлого года и Дню молодежи, который отмечается 2 февраля, в Азербайджане высокий удельный вес молодежи среди населения: «В стране проводятся серьезные проекты для удовлетворения потребности в жилье, внедряется обязательное медстрахование. Все эти меры принесут свои результаты. В ближайшее время жилищная проблема молодежи будет решена, будет действовать надежная система здравоохранения. Сейчас общество находится на пороге серьезных реформ. Мы достигли ранее поставленных целей, теперь начинается новый этап. Самая важная задача для независимого Азербайджана – вырастить молодое поколение».

АПА