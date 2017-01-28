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Политика

Азай Гулиев: Власти Армении должны прислушаться к призывам Платформы мира 28.01.2017 16:13

Платформа для мира между Азербайджаном и Арменией представляет собой уникальную платформу, инициаторами которой стали неправительственные организации Азербайджана и Армении.

Об этом заявил журналистам председатель Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана, депутат парламента, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев.

«Впервые с момента возникновения нагорно-карабахского конфликта представители гражданского общества Азербайджана и Армении смогли встретиться и создать подобную платформу. Эта Платформа мира ставит целью разрешение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта мирным путем в рамках принципов международного права», - заявил А.Гулиев.

Депутат отметил, что в данном случае, в отличие от прежних форм народной или гражданской дипломатии, представлена конкретная позиция по решению конфликта, четко указаны принципы этого процесса.

Позиция платформы, по словам Гулиева, заключается в том, что неукоснительно должны быть выполнены резолюции СБ ООН по карабахской проблеме, т.е. должны быть освобождены все оккупированные территории Азербайджана, беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли, а после должен быть определен статус Нагорного Карабаха в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Кроме того, должна быть гарантирована безопасность азербайджанцев и армян в Нагорном Карабахе.

По словам парламентария, это единственно возможные принципы, опирающиеся на международное право.

Он положительно оценил стремление армянских представителей совместно с азербайджанцами покончить с конфликтом.

«Армянские власти должны прислушаться к этому. Международные организации, дипломаты, в особенности страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны прислушаться к призывам гражданского общества, учитывать этот фактор. Это также является отличным вкладом в миротворческую миссию, как того требуют международные организации», - сказал А.Гулиев.

АЗЕРТАДЖ

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