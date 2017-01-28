Фуад Алескеров отметил важность использования ИKT в работе правоохранительных органов

Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами Фуад Алескеров принял участие в расширенной коллегии МВД по итогам 2016 года.

В своем выступлении завотделом администрации отметил успешную реализацию правовых и демократических реформ, осуществление масштабных инфраструктурных и социальных программ.

Ф.Алескеров подчеркнул особую роль сотрудников правоохранительных органов в обеспечении общественно-политической стабильности страны, охраны прав и свобод граждан. Завотделом отметил исполнение на высоком уровне задач, вытекающих из соответствующих государственных программ и национальных планов действий, успехи в борьбе с преступностью и обеспечении общественного правопорядка.

Он также сказал о важности изменений, осуществленных в законодательстве в области совершенствования служебной деятельности, и необходимости расширения использования современных информационных технологий.

Талыб Бархудаев, И.А.