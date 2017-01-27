Мария Захарова: Переговоры глав МИД Азербайджана и России были конструктивными

Переговоры Сергея Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении, состоявшиеся в Москве, были конструктивными и содержали конкретные идеи по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в пятницу, 27 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента информационного портала «Москва-Баку», о каких дальнейших шагах по вопросу нагорно-карабахского урегулирования договорились министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении на встречах в Москве, планируются ли в ближайшее время новые встречи министра Лаврова по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Новые встречи, конечно, будут. Пока их график не сформирован, но они, безусловно, будут. Тема является одной из приоритетных для российской внешней политики, поэтому контакты по этому вопросу будут продолжаться.

Что касается вопроса о том, что обсуждалось на переговорах, информация об этом для широкой публики была опубликована в комментариях пресс-службы МИД России по итогам встреч.

Тема очень чувствительная, переговоры были и конструктивными, и содержали различные конкретные идеи по направлению движения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - заявила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что 19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве встречу со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном, 24 января – с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

В рамках обеих встреч стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов по нагорно-карабахскому урегулированию в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году.