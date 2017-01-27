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Политика

Минобороны Азербайджана: Вооружение, которое мы применим, полностью уничтожит армянскую армию 27.01.2017 12:45

Министерство обороны Азербайджана не удивлено очередным безответственным и популистским заявлением начальника генштаба вооруженных сил Армении Мовсеса Акопяна.

Об этом, как передает 1news.az, заявили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана. 

Выступая накануне, М.Акопян заявил, что на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил постоянно бывает определенное снижение напряжения, «и это происходит не по доброй воле Азербайджана, а благодаря тому, что армянские военнослужащие диктуют свою волю на передовой». По его словам, «сегодня противнику сложно добиться успеха в каком-либо направлении».

Между тем, в пресс-службе Минобороны Азербайджана подчеркнули, что представители военно-политического режима Армении выступали с подобными или схожими заявлениями и до апрельских событий прошлого года.

«Мы все хорошо помним, что именно после апрельских операций Серж Саргсян, понимая, что пребывание М.Акопяна и дальше в Нагорном Карабахе приведет к физической ликвидации последнего, был вынужден срочно забрать его в Ереван. После сильного удара, полученного в апрельских боях, потерпевшая поражение армянская армия и ее руководство, кажется, с помощью таких провокационных выступлений пытаются снизить внутриполитическую, социальную и общественную напряженность в своей стране», - говорится в комментарии.

«Однако М.Акопян должен осознавать, что современное вооружение, которое применит Азербайджан, в сравнении с тем, что использовалось в апрельских боях, наряду со своей большей разрушительностью, приведет к полному уничтожению армянской армии», - подытожили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана. 

Ялчин Алиев, Г.Р.

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