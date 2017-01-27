Официальному Еревану пришлось распрощаться почти с 20-летней надеждой, которую он возлагал на железную дорогу Армения-Иран, по причине ввода в эксплуатацию железной дороги Нахчыван-Мешхед, отмечает директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

«Зарегистрированная в Дубае компания «Rasia» в связи со строительством железной дороги Армения-Иран поставила перед правительством Армении 5 вопросов для уточнения. Один из вопросов был связан с тем, насколько стабильной будет позиция официального Еревана в связи с нефункционированием Мегринской железной дороги, второй – с силой влияния Армении на то, что Иран не восстанавливает железнодорожную связь с Нахчываном. Сразу же после введения в эксплуатацию железной дороги Нахчыван-Мешхед официальный Ереван закрыл направление Армения-Иран. И это несмотря на то, что для содержания этого направления за последние 8 лет было потрачено 318 миллионов 400 тысяч драм или же 700 тысяч долларов. В бюджете на 2017 год было предусмотрено выделить на деятельность этого направления в течение года 35 миллионов 300 тысяч драм или 74 тысячи долларов. Строительство этой железной дороги было обсуждено во время последнего визита президента Ирана Хасана Рухани в Ереван.

Таким образом, поиск компанией «Rasia» инвестиций для железной дороги Иран-Армения стал бесполезным, и компания вышла из игры. Однако официальные лица Армении учли, что решение об отмене строительства железной дороги Иран-Армения приведет к серьезным политическим изменениям внутри и за пределами страны, и заново вынесли эту идею на повестку с другими вариантами. Якобы компания «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которой принадлежит концессионное управление Армянских железных дорог, должна выделить 3,5 миллиарда долларов и построить эту железную дорогу. Армения хочет одним выстрелом убить двух зайцев. Российская компания провела расчеты в связи со строительством железной дороги Иран-Армения и неоднократно заявляла о нерентабельности этого проекта», - сказал М.Ахмедоглу.

По его словам, экс-глава ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин подвергся атаке армян из-за того, что сказал правду о строительстве железной дороги Иран-Армения.

«Втягивание Арменией России сейчас в шантаж создал «основу». В Армении господствует такое политическое мнение, что в случае отдаления Еревана от Москвы Иран инвестирует в Армению. Иран не будет ничего инвестировать в Армению, которая находится под давлением России. Так, становится ясной схема шантажа Армении. Или ЮКЖД (РФ) строит железную дорогу Армения-Иран, или же Армения отбирает свои железные дороги и дает в управление Ирана. Так, Иран строит железную дорогу. Главный вопрос здесь – антироссийская позиция Армении. Потому что Армения объявила о своем намерении присоединиться к железной дороге Баку-Тбилиси- Ахалкалаки-Карс при том, что не дала согласия на восстановление Мегринской железной дороги. Автором этих официальных заявлений является министр транспорта и связи Армении Ваан Мартиросян. При планировании проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс Грузия взяла на себя обязательство, что без согласия Азербайджана Армения не может присоединиться к этому маршруту. Однако главный вопрос - в политической воле Армении. Армения для построения связей с Западом готова к сотрудничеству с Азербайджаном. Однако она отказывается от сотрудничества с Азербайджаном для построения связей с Россией. Надо учесть, что Серж Саргсян неоднократно заявлял о готовности Армении освободить от оккупации 7 районов. Ясно, что это всего лишь риторика. Но ясно и то, что Саргсян сделал эти заявления не самостоятельно, а под влиянием каких-то факторов. Эти факторы больше связаны с Россией. Если Россия окажет сильное давление, Армения в короткое время освободит от оккупации 5-7 районов», - уверен политолог.

Он отметил, что Армения опирается на Иран в своей антироссийской позиции не только в этом вопросе.

«С декабря 2016 года два армянских города напрямую получают газ из Ирана. Протяженность линии, проложенной от газопровода Иран-Армения в города Агарак и Мегри, может составлять несколько сотен метров. Принципиальный момент в том, что эта линия берет свое начало с территории Ирана. Несмотря на то, что она небольшая, это является важным шагом Ирана для начала процесса вывода Армении из-под влияния России, а также разрыва энергетической монополии России.

Серьезно ситуацию не изменит и снижение с 500 до 90 долларов гарантийного тарифа для грузовых машин Армении, которые временно въезжают на территорию Ирана. Армянские эксперты признают, что не знают законодательства и внутренних правил Ирана. По мнению экспертов, для интенсификации экономических связей между двумя странами важно решение не малочисленных проблем. По результатам первого тестирования мультимодальных грузоперевозок по территории Армении (по маршруту Европа-Грузия-Армения-Иран) оценки Армении и Ирана отличаются. Несмотря на то, что Армения называет тестирование успешным, Иран заявил, что мультимодальные грузоперевозки будут реализованы по маршруту Европа-Грузия-Азербайджан-Иран», - подчеркнул М.Ахмедоглу.

По его словам, такое же отношение Ирана к Армении можно наблюдать и в вопросе свободных экономических зон, предусмотренных между Арменией и Ираном.

«Вопросов, которые не учитывает Армения, слишком много:

I. Иран осуществляет в этом регионе работу мелкими шагами. Иран не сможет дать Армении то, что она хочет, в те сроки, которые хотелось бы Армении.

II. Если Иран нарушит в регионе баланс в негативном направлении между экономическими, политическими и международными правовыми нормами, то сам понесет от этого ущерб.

III. Иран не намерен предпринимать такие резкие шаги против Азербайджана. Поэтому, несмотря на такие задержки, Ирану пришлось запустить железную дорогу Нахчыван-Мешхед. Чтобы было ясно, используем такую мысль: даже если Армения примет решение войти в состав Ирана, Иран примет ее не сразу, а постепенно, по частям.

IV. Шаги России по изменению политического управления нынешней правящей элиты Армении эффективны и налицо. Но Саргсян считает, что политику, проводимую Россией внутри Армении, никто не понимает.

V. В США начался период Дональда Трампа. То, что Россия терпит неопределенность в регионе нагорно-карабахского конфликта, может нанести удар по самой России. Отдаление США и Франции от Армении налицо. Именно по этому параметру можно понять, что между Россией и Западом началась гонка за урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Поэтому Лавров впервые в истории использовал термин «оккупированные территории».

Неизвестно какой будет политика Дональда Трампа в отношении Ирана. В Иране также понимают, что поддержка Армении со стороны США ослабла. Иран, принимая во внимание этот фактор, может усилить политику присвоения Армении. В России видят возможность подобного развития событий», - подчеркнул М.Ахмедоглу.