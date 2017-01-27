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Политика

От коньяка до наркотиков, или конвульсивные попытки армян выйти из ямы позора 27.01.2017 11:19

Как уже передавал АЗЕРТАДЖ, автор принятого на этой неделе в ПАСЕ доклада «Нападки на журналистов и свободу прессы в Европе», глава украинской делегации, председатель комитета по науке, культуре, образованию и медиа Владимир Арьев разоблачил на своей странице в Фейсбуке попытки армянской делегации подкупить его коньяком, чтобы тот отказался от формулировок, вошедших в пункт 9 резолюции и признающих Нагорный Карабах частью Азербайджана, шайку выскочки Бако Саакяна — сепаратистским режимом, а саму территорию Нагорного Карабаха — зоной беззакония и непрозрачности.

«Вчера депутаты из Армении бегали за мной по городу с бутылкой коньяка для того, чтобы я отказался от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана. А вот в этот день по Ассамблее носились с пакетом каких-то «компрометирующих данных» о том, что якобы «бабушка Арьева – азербайджанка», - цитировал АЗЕРТАДЖ комментарий украинского политика в Фейсбуке.

Казалось бы, заройся глубоко в землю после такого позора и молчи. Но ведь нет, обязательно надо попытаться оправдаться за провал с «дачей на лапу». Вот и представитель армянской делегации в ПАСЕ, депутат Республиканской партии Армении Самвел Фарманян постарался, как пишет издание lragir.am, «опровергнуть дезинформацию». Мы аж насторожились, думали Фармянян сейчас выложит видео, как они гонялись по всему городу за Арьевым не с коньяком, а с букетом цветов, или же вовсе двигались в противоположных направлениях.

Но «опровержение дезинформации» оказалось уж слишком каким-то «армянским». Фарманян поведал, что коньяк не преследовал Арьева по городу, а... стоял на столе во время ужина (это сколько же бутылок они привезли с собой, чтобы и на стол поставить, и за депутатами затем гнаться с ними по всему городу!). И в конце, разумеется, тоже «по-армянски», пригрозил Арьеву неперевариванием выпитого за ужином коньяка (типично армянская искренность в угощениях), да еще и обвинил того в наркотрафике.

«Думаю, чтобы сделать ужин незабываемым, нужно пригласить сотрудников службы безопасности польского аэропорта, которые расскажут курьезные случаи о том, как арестовывали украинского депутата с подозрением на содержание наркотиков в кармане», - заявил Фарманян, не подумав, что будь сие правдой, сидел бы Арьев сегодня в тюрьме, а не в ПАСЕ.

По армянской логике, если коньяк стоит на столе, то это не взятка и не «коньячная дипломатия». А если на том же столе стоит банка чёрной икры, то это уже взятка и соответствующая дипломатия.

Да уж, неважно обстоят дела у армян с damage control.

И последнее, как говорится, на десерт. Фарманян заявил, что за ужином Владимир Арьев и азербайджанский коллега Вусал Гусейнов говорили о завтрашнем докладе и проявили «конструктивность». Нам трудно судить, что подразумевает Фарманян под «конструктивностью» (она, как известно, у армян весьма специфическая), но когда на следующий день докладчик вдруг отказался следовать вчерашним «договоренностям», то оказалось, что не только коньяк был распит зря, но принятой резолюцией Арьев, оказывается,... поставил Вусала Гусейнова в «неловкое положение».

Вот уж не подозревали, что резолюция «подпортила» настроение азербайджанским депутатам. Побольше бы таких «подстав».

Вугар Сеидов

АЗЕРТАДЖ

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