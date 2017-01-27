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Политика

Шахин Исмайлов: Распоряжение Президента Азербайджана еще больше воодушевило нашу молодежь 27.01.2017 22:20

Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о мерах по восстановлению села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района вызвало большую радость у нашего народа и еще больше воодушевило молодежь.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал депутат Милли Меджлиса, председатель Союза молодежных студенческих организаций Азербайджана Шахин Исмайлов.

«Значение данного Распоряжения можно проанализировать с нескольких аспектов. Во-первых, и врагу, и всему международному сообществу был направлен месседж о том, что территориальная целостность Азербайджана ни в какой форме не может быть поставлена под вопрос. Оккупированные территории - составная часть Азербайджана. Столь большое желание людей вернуться на территории, освобожденные от вражеской оккупации, - показатель солидарности и единой позиции азербайджанского народа с Президентом. Во-вторых, нерешенность конфликта на протяжении долгого времени порой вызывала вопрос: а может, эти люди, и не хотят возвращаться к родным очагам. Такие месседжи иногда поступали от международного сообщества - мол, сформировалось новое поколение, возможно, они уже забыли эти земли. Однако желание 190 семей вернуться в Джоджуг Мерджанлы, жить в этом селе, освобожденном от оккупации, - это месседж и для мировой общественности о том, что люди не забыли родные края и мы твердо намерены вернуться на свои исторические земли. Еще один важный момент заключается в том, что проводимые восстановительные работы, возвращение людей в Джоджуг Мерджанлы, их жизнь в родном селе в будущем, по мере освобождения наших земель от оккупации будет играть роль модели в восстановлении данных территорий. Желание людей вернуться и жить в Джоджуг Мерджанлы также свидетельствует об их доверии азербайджанской армии. Несмотря на то, что это прифронтовая территория, люди с большой охотой хотят вернуться и продолжить там свою жизнь. Мы уверены, что день, когда наши земли будут освобождены от оккупации, недалек. Распоряжение главы государства еще больше укрепило нашу уверенность в этом», - сказал Ш.Исмайлов.

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