Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, с позиций в селах Воскеван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджилы Газахского района и Агбулаг Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Физулинского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.