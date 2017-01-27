Армянские СМИ начали кампанию по дискредитации научных трудов узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа).

Согласно источникам 1news.az, в Узбекистане эту кампанию начал некий Рустамжон Абдуллаев, называющий себя академиком Российской международной академии информатизации.

Его провокационная статья «Зачем фальсифицируют историю, связанную с геноцидом армян, Кокандской автономией, дашнаками и басмачеством?» состоит из двух частей и насквозь пронизана унижением и оскорблением чести и достоинства почетного доктора Института истории им. А.Бакиханова Национальной Академии наук Азербайджана Шухрата Саламова.

Рустамжон Абдуллаев известен тем, что ранее спровоцировал негативное отношение к Узбекистану, предъявив территориальные претензии к соседним братским странам.

После его статьи на армянских и российских сайтах появилась статья под заголовком «Турецкий шпион Шухрат Барлас ведет информационную войну против Армении и России».

Азербайджанская диаспора Узбекистана во главе с членом координационного совета азербайджанцев мира, кавалером ордена Узбекистана «Дружба», награжденным медалью Азербайджана «Терегги», председателем Азербайджанского национального культурного центра в Узбекистане Мобилем Мамедовым организовала комиссию по защите прав Шухрата Барласа, а узбекские адвокаты во главе с Фатимой Пириевой приступили к его юридической защите.

С азербайджанской стороны в защиту ученого выступили депутаты Милли Меджлиса - директор Института истории им. А.Бакиханова НАНА Ягуб Махмудов и писатель-публицист Эльмира Ахундова. С юридической стороны к защите Шухрата Барласа готов приступить адвокат Мухтар Мустафаев.

Напомним, что вот уже несколько дней как начались преследования армянами известного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа).

Как ранее сообщал 1news.az, армяне подали жалобу с тем, чтобы Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении авторитетного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа), а его дом подвергся нападению.

Армяне хотят привлечь автора книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война идей» за якобы разжигание межнациональной розни. Одновременно армянские СМИ стали активно проводить кампанию против историка.

Общественность Азербайджана была обеспокоена фактом преследования армянами историка, от которого не было никаких новостей.

Однако 25 января Ш.Саламов разместил в социальной сети Facebook видео, снятое на улице, в котором на узбекском языке передал привет всем азербайджанцам и отметил, что с ним все в порядке и нет никаких проблем.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.