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Политика

Али Гасанов: «Вопрос о возвращении тела нашего солдата находится под контролем главы государства» 27.01.2017 21:39

«Армянская сторона, не возвращая тело азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, погибшего в результате диверсии на границе в конце прошлого года, в очередной раз демонстрирует свою гнусность».

Как сообщает АПА, это заявил заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

«Вопрос под контролем главы государства. Мы не сомневаемся, что тело нашего солдата будет возвращено», - сообщил он.

Заместитель премьер-министра также коснулся и участи взятых в заложники в Кяльбаджаре в 2014 году Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева: «В очередной раз весь мир – свидетель незаконных действий армянской стороны. Международные организации, страны жестко отреагировали на это. Людей, пришедших навестить могилы своих родителей, назвали террористами. Дильгам и Шахбаз нанесли армии Армении сильный удар. Армия Армении до сих пор под этим ударом, оппозиция до сих пор говорит об этом».

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