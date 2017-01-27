«Армянская сторона, не возвращая тело азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова, погибшего в результате диверсии на границе в конце прошлого года, в очередной раз демонстрирует свою гнусность».

Как сообщает АПА, это заявил заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

«Вопрос под контролем главы государства. Мы не сомневаемся, что тело нашего солдата будет возвращено», - сообщил он.

Заместитель премьер-министра также коснулся и участи взятых в заложники в Кяльбаджаре в 2014 году Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева: «В очередной раз весь мир – свидетель незаконных действий армянской стороны. Международные организации, страны жестко отреагировали на это. Людей, пришедших навестить могилы своих родителей, назвали террористами. Дильгам и Шахбаз нанесли армии Армении сильный удар. Армия Армении до сих пор под этим ударом, оппозиция до сих пор говорит об этом».