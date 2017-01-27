Автор принятого вчера в ПАСЕ доклада «Нападки на журналистов и свободу прессы в Европе», глава украинской делегации, председатель комитета по науке, культуре, образованию и медиа ПАСЕ Владимир Арьев рассказал в своей странице в Фейсбуке о «топорных» усилиях армянской делегации подкупить его, чтобы тот отказался от формулировок, вошедших в пункт 9 резолюции и признающих Нагорный Карабах частью Азербайджана, шайку выскочки Бако Саакяна — сепаратистским режимом, а саму территорию Нагорного Карабаха — зоной беззакония и непрозрачности.

«Вчера депутаты из Армении бегали за мной по городу с бутылкой коньяка для того, чтобы я отказался от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана. А вот в этот день по Ассамблеи носились с пакетом каких-то «трэшевых компрометирующих данных» о том, что якобы «бабушка Арьева – азербайджанка», - написал докладчик в своей странице.

Остаётся лишь подозревать, что не отданная бутылка коньяка была списана с баланса иначе — распита вечером самими армянами, чтобы заглушить горечь очередного поражения на международной площадке. А пустую бутылку можно сдать вместо колбы в лабораторию известного амёбиста-инфозориста Шаварша Кочаряна, увлекающегося в свободное время импровизированным толкованием Устава ООН по части самоопределения народов.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ