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Политика

Надежда Савченко подключилась к защите Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева – ФОТО 27.01.2017 20:53

27 января руководитель Института демократии и прав человека (ИДПЧ) в Азербайджане Ахмед Шахидов, находящийся с рабочим визитом в Украине, встретился с депутатом украинской Рады, национальным героем страны Надеждой Савченко.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ИДПЧ, во время встречи А.Шахидов подробно проинформировал собеседников об азербайджанских заложниках Дильгаме Аскерове и Шахбазе Гулиеве, о работе в направлении их освобождения, а также отметил необходимость поднять вопрос на международный уровень и усилить международное давление на правительство Армении в связи с этим.

Напомнив, что она сама тоже была заложницей в Москве и имеет серьезный опыт в данной сфере, Н.Савченко положительно встретила предложение о начале международной кампании по освобождению азербайджанских заложников, находящихся в армянском плену на оккупированных азербайджанских территориях, и отметила, что приложит все свои усилия в этом деле.

Представив депутату украинской Рады необходимую информацию, документы и фотографии Д.Аскерова и Ш.Гулиева, руководитель ИДПЧ обсудил с ней конкретные детали данного вопроса.

В свою очередь Н.Савченко отметила, что данный вопрос будет поднят как в украинской Раде, так и СМИ страны.

Она также добавила, что будет действовать в направлении освобождения азербайджанских заложников и в ходе встреч с представителями ведущих организаций Европы по правам человека.

Следует отметить, что во встрече также принимали участие известные представители азербайджанской диаспоры в Украине – Ариф Нуриев и Вюгар Гасанов.

Р.Д., И.А.

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