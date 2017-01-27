В связи с вооруженными столкновениями, произошедшими на фронте в апреле прошлого года, по пяти статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.

Об этом на сегодняшнем заседании коллегии в Военной прокуратуре заявил военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев, передает АПА.

Он отметил, что в апреле прошлого года армянские вооруженные подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня и требования международного права, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов, гранатометов и артиллерийских установок населенные пункты и гражданские объекты Азербайджана, расположенные вдоль всей линии фронта и неподалеку от линии соприкосновения войск.

В связи с фактами умышленного убийства вооруженными силами Армении азербайджанских военнослужащих с намерением национальной розни и вражды, а также фактами попытки умышленного убийства в Военной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.12, 120.2.7 и 120.2.12.

Члены созданной в связи с данным уголовным делом оперативно-следственной группы с высоким профессионализмом исполнили служебные обязанности и в течение короткого периода времени обеспечили своевременное выполнение многочисленных следственных действий.

В настоящее время следствие в связи с данным уголовным делом продолжается.

А.А.